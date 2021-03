Brooke’s Point Mayor Feliciano nireklamo sa mga proyekto: Anomalya sa Palawan bidding sumingaw

KINUWESTYON ng isang contractor ang proseso sa bidding process ng bagong proyektong market mall sa Brooke’s Point sa Palawan.

Sa serye ng mga reklamo na ipinadala sa munisipyo ng Brooke’s Point at Bids and Awards Committee (BAC) noong Marso 2, kinuwestiyon ng MRRM Trading & Construction ang ilang pagbabago sa bidding process sa proyekto.

Unang tinukoy ng MRRM Tra­ding & Construction ang paiba-iba umanong petsa sa bidding hanggang mag-isyu ng notice of cancellation si Brooke’s Point Mayor Jean Feliciano noong Pebrero 17 dahil sa kawalan ng posting ng Supplemental Bid Bulletins sa PhilGEPS website.

Sinabi ni Atty. Michael Umali, legal counsel ng MRRM, hindi maaaring balewalain ang umano’y mga iregularidad sa bidding ng proyekto.

Naka-address aniya sa BAC ang kanilang mga liham pero nagmula sa tanggapan ng alkalde ang natanggap nilang mga tugon.

“It must be noted that the local chief executive and other elective officials are disqualified from membership from the BAC and certainly cannot be a representative or member thereof,” ayon sa kanilang reklamo.

Pinuna rin ng kompanya ang dalawang linggong deadline ng pagsusumite ng engineering design at iba pang dokumento.

“Only a favoured contractor which has prior knowledge of the bidding documents could have possibly submitted its bid on the original date. But, apparently, the subject bidding was extended and cancelled for suspicious reasons,” ani pa ni Umali.

Tinukoy din sa reklamo ang biglang pagbabago sa venue ng bidding mula sa Brooke’s Point patungo sa Puerto Princesa, gayundin ang kawalan ng mga kinatawan mula sa Commission on Audit (COA) na itinatakda ng batas.

Noong Marso 9, hiniling naman ng residenteng si Benjie Jardin kay Feliciano na mabigyan siya ng kopya ng kontrata ng Edd­mari Construction and Trading ang nanalo sa bidding ng proyekto para sa pagtatayo ng munisipyo.

Tinukoy ni Jardin ang Executive Order 2 Series of 2016 at cons­titutional provision sa freedom of information bilang bata­yan ng kanyang kahilingan.

“Gabay ng mga nasabing batas at executive order, ako po ay humihiling ng kontrata ng ating bayan kay Eddmari Construction and Trading sa nasabing proyekto ng ating municipal hall upang mapag-aralan ng ating mga kababayan ang sinapit ng ating inaasahang proyekto at magkaroon ng tamang komplesyon na naaayon sa kontrata at gawin ang tamang aksiyon na nakasaad sa batas,” ayon sa liham ni Jardin.

Sa kontrata, dapat matapos ang proyekto noong Agosto 2019 o mahigit isang taon nang umpisahan noong Hulyo 1, 2018 pero hindi natapos sa target date kaya pinalawig hanggang Pebrero 2020.

Sinuspinde ito noong Marso 17, 2020 dahil sa COVID-19. Malinaw aniya na naantala ang proyekto ng 244 araw dahil pina­yagan lang itong maipagpatuloy noong Hulyo 1, 2020.

Dahil sa matagal na pagkatengga ng proyekto, itinuturing na aniya itong “negative slippage” sa construction industry at basehan para sa terminasyon ng kontrata sa pagitan ng Eddmari.

Sa ilalim ng PD No. 1870, pinapayagan ang gobyerno na i-terminate ang kontrata ng mga proyekto sakaling magkaroon ito ng 15% o mahigit pang pagkaantala.

Dahil dito, humiling din si Jardin kay Feliciano ng mga kopya ng loan contract ng munisipyo sa Land Bank of the Philippines (LDP) para matukoy kung ang kawalan ng pondo ang dahilan kung bakit hindi agad natapos ng contractor ang proyekto.

Samantala, tinangkang hingan ng reaksiyon ang tanggapan ni Mayor Feliciano pero bigo itong makontak ng pahayagang ito.