Broner bubulagain si Pacquiao

HINDI lang basta aagawin ang korona, handa raw gulatin ni Adrien Broner ang buong mundo sa oras na makaharap nito si WBA welterweight champion Manny Pacquiao, ayon sa kanyang lead trainer na si Kevin Cunningham.

Sa pahayag nito sa boxingscene.com, sinabi nitong naghahanda na ang four-weight class champion na si Broner para sa bakbakan nila ni Pacquiao sa Enero 19, 2019 sa MGM Grand sa Las Vegas.

“He’s preparing to shock the world. AB (Adrien Broner) is having a tremendous training camp,” sabi ni Cunningham mula sa kanilang training camp sa Florida.

Sinasabing liyamado sa laban si Pacquiao pero ayon kay Cunningham, isang kampeon din si Broner at naniniwala siyang sisirain nito ang mga plano ng Pinoy boxer.

Kung papalarin namang manalo si Pacquiao, pupuntiryahin nito na matuloy ang rematch kay undefeate­d American champion Floyd Mayweather, Jr. na sasabak sa isang exhibition match kontra Japanese kickboxer sa Disyembre 31 sa Saitama Super Arena sa Tokyo.

Nagsimula nang magsanay si ‘The Pacman’ sa General Santos at habang naroon ay ipagdiriwang muna nito ang kanyang ika-40 na kaarawan sa Lunes bago tuluyang lumipad pa-Amerika sa Disyembre 22 para magpatuloy ng kanyang strai­ning.