Brokers, truckers umangal sa paghihigpit ni Lapeña

Pinangangambahang humantong sa port congestion o pagsisikip ng pantalan ang paghihigpit na ipinatupad ng Bureau of Customs (BOC) sa mga dumarating na kargamento na dumadaan sa ahensya.

Nagsama-sama sa isang press conference ang grupo ng mga customs broker, trucker at empleyado sa pangunguna ng Professional Customs Brokers Association of the Philippines Inc. para tutulan ang memorandum circular na may petsang September 29, 2017 na ­inisyu ni BOC Commissioner Isidro Lapeña.

Sa ilalim ng kinukuwestyong kautusan, obligado nang dumaan sa x-ray ang lahat ng mga container.

Ipinag-utos ito ni Lapeña matapos makapuslit sa BOC ang P6.4 bilyong shabu shipment mula sa China.

Pero nagreklamo ang mga customs brokers na hindi naman 24-oras na gumagana ang tig-anim na x-ray machines sa Manila International Container Terminal at Manila South Harbor na ino-operate ng Asian Terminal Inc. kaya ang resulta ay naiipon ang mga kargamento.

Dahil sa problemang ito, pila na rin umano ang mga barko sa Manila Bay.

Kaya apela nila, gawin na lamang random o selective ang mga container na kailangang sumalang sa x-ray dahil kung tuluyang mauwi ang problema sa port congestion, ang taumbayan ang sasalo ng epekto dahil hindi malayong mauwi ito sa pagtaas ng mga bilihin.