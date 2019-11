Broadcaster killing sa Dumaguete imbestigahan — Digong

PINAIIMBESTIGAHAN ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpatay sa isang broadcaster sa Dumaguete City na si Dindo Generoso kasabay ang pagkondena sa insidente.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na nais ng Pangulo na gawin ang malalimang imbestigasyon para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng krimen.

“We would like to condemn the kil­ling of the broadcaster/blocktimer Dindo Generoso. The President has directed the authorities to conduct a thorough investigation and to prosecute those behind the killing,” ani Panelo.

Si Generoso ay broadcaster ng DYEM 96.7 FM station at tinamba­ngan ng riding in tandem sa Barangay Piapi, Dumaguete City, Negros Oriental nitong Huwebes nang umaga.

Nagtamo ng walong tama ng bala ng baril ang katawan ni Generoso na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Bago ito paslangin ay mainit umano nitong tinalakay sa kanyang programa ang kontrobersiyal na reclamation project sa lalawigan na ipinatigil ng Department of Environment and Natural Resources. (Aileen Taliping/Prince Golez)