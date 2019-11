Broadcaster gigukod sa anay nga baboy sa live TV

Wala na mabalita ang usa ka broadcaster ang kadaut sa usa ka isla human paaka ug gukda sa anay nga baboy samtang nagbalita sa live television.

Giilog sa baboy ang spotlight gikan ni ANT1 reporter Lazos Mantikos nga misuway pagbalita sa “Good Morning Greece’ ang kahimtang sa lungsud sa Kineta human kini maigo sa grabing ulan niadtong Lunes.

Nangayog pasaylo ang tigbalita tungod kay wala kini maka-focus sa iyang report dihang gipaak ug gigukod siya sa baboy.

“Good morning, we have an issue. Giorgos, can you hear me? We have a pig here that has been chasing us since the morning…. Sorry guys, I can’t stand because it’s biting me,” matud ni Mantikos.

Wala makapugong sa pagkatawa ang kauban niyang reporter sa morning show ug gihatagan na lang siya ni anchor Giorgos Papadakis og igong panahon “para ayusin ang relasyon sa baboy.”

“Try to repair your relationship. I’ll leave you to repair,” matud ni Papadakis.