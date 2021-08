Bro Eddie: Tax evader habulin para kumita ‘di bukas casino

Tutol si Deputy Speaker­ at CIBAC Rep. Bro. Eddie Villanueva sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang moratorium sa pagbibigay ng lisensiya sa mga casino.

Ayon kay Villanueva marami ng pag-aaral na nagsasabi na ang sugal ay nagpapataas ng kahirapan, sumisira sa pamil­ya, nagdudulot ng mental disorder at iniuugnay sa prostitusyon, drug trafficking, korapsiyon at money laundering.

Sinabi ng solon na nauunawaan nito na nais na kumita ng gobyerno upang mapunan ang pa­ngangailangan ng bansa pero mayroon umanong ibang paraan maliban sa sugal.

Dapat aniyang habulin ng gobyerno ang mga kompanya na hindi nagbabayad ng tamang buwis gayundin ang mga smuggler.

“The more viable solution is not to look for new risky sources of cash but to conduct a thorough fiscal housekeeping demanded by a pandemic situation,” punto pa ng solon. (Billy Begas)