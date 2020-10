Bro. Eddie bibida sa MMK ni Charo

Heartwarming ang naging usapan ni dating ABS-CBN president Charo Santos-Concio at ni Bro. Eddie Villanueva sa pilot episode ng “Dear Charo” sa FYE Channel sa Kumu! Nakatutok kami sa kanila noong gabing `yon, at nakakabilib ang naging paksa nila.

Nagpasalamat din nang bonggang-bongga si Charo kay Bro. Eddie dahil sa pakikipag-partner nito sa ABS-CBN para makabalik ang Kapamilya shows sa free TV gamit ang ZOE TV, na ngayon ay A2Z channel 11 na nga.

“Gusto ko pong makapagpasalamat nang personal sa inyo na winelcome niyo sa inyong tahanan ang ilan sa mga Kapamilya shows. Thank you very much po, Bro. Eddie, for welcoming the Kapamilya shows on your station,” sey ni Charo.

“Inakda ng Panginoon,” ang naging tugon ni Bro. Eddie, kaya dapat dawn a maging thankful sa Diyos imbes na sa kanya.

“Iba’t ibang klaseng krisis, pero your profession, I would say, is one of the good professions that is blessing people, giving joy to them. Iyon ang paniniwala ko,” sabi ng leader ng Jesus Is Lord Church.

At sa gabi ring `yon, napa-oo ni Charo si Bro. Eddie na isalin sa MMK (Maalaala Mo Kaya) ang kuwento ng buhay nito. Bongga, di ba?

Siyanga pala, ang “Dear Charo” ang most viewed livestream sa FYE Channel so far with over 18K total viewers at mahigit 384K likes sa loob ng mahigit isang oras at kalahating premiere episode nito. (Dondon Sermino)