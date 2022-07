Britney protektado yaman vs Sam Asghari

Napasakamay ng Us Weekly ang ironclad prenup agreement ng mag-asawang Britney Spears at Sam Asghari.

Kinasal noong June 9 sina Britney at Sam sa Los Angeles. Handa raw ang former Teen Pop Queen na magpakasal dahil naging maingat na ito sa security ng kanyang fortune na nagkakahalaga ng $60 million. Kaya ang kanilang prenup ay maayos na ginawa at hindi nagdalawang-isip si Sam na pumirma dito bago sila kinasal.

Ayon sa dokumento, kung sakaling mag-divorce ang dalawa, makakatanggap si Sam ng $1 million “per every two years” na kasal sila. Kung umabot sila ng 15 years at hindi maghihiwalay, makakatanggap si Sam ng $10 million.

Wala rin daw claim si Sam sa music catalogue ni Britney na nagkakahalaga ng $100 million. Pinapirma rin si Sam ng NDA (Non-Disclosure Agreement) at ang bahay nila sa Calabasas, California ay nilagay nila under an LLC or Limited Liability Company.

Kaya kampante si Britney na protektado ang kanyang assets para sa kinabukasan ng kanyang dalawang anak. (Ruel Mendoza)