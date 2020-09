British study: Virus lalong kakalat sa biritan

Dapat na mag-ingat ang mga madalas sa karaoke session sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Ayon sa pag-aaral na nilathala ng British Medical Journal, kapag may puwersa ang pagbuga ng hininga o boses ay maaaring umabot ang respiratory droplets ng isang tao sa hanggang walong metro o higit 26 talampakan.

Sinaad ng study ang nangyari sa isang choir practice sa Amerika, kung saan nahawa ng isang asymptomatic patient ang 32 pang miyembro kahit pa sumusunod sila sa physical distancing.

Punto ng pag-aaral, hindi sasapat ang 2-metrong physical distancing kontra sa virus.

“Physical distancing should be seen as only one part of a wider public health approach to containing the COVID-19 pandemic,” banggit sa study.

“It needs to be implemented alongside combined strategies of people-air-surface-space management,” dagdag nito at hinalimbawa ang hand hygiene at wastong protective equipment gaya ng face mask. (Shernielyn dela Cruz)