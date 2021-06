Briones panagutin sa binaboy na module

Sinisisi ng Samahan ng Progresibong Kabataan (SPARK) ang Department of Education (DepEd) sa palpak na learning modules kung saan maling paglala­rawan ang ipinakikita sa mga mag-aaral at nakitaan pa nila ng bastos at maraming mali.

Ayon kay Justin Dizon, tagapagsalita ng SPARK para sa senior and junior high school students, ilan sa mga naunang reklamo na bumabaha sa social media ay diskriminasyon, mga pangungusap na animo’y may politikong kinikilingan at mga mala-aninong litrato na halos wala nang makita at ang larawan ukol sa bulgar na pagsasalarawan sa aswang sa isang printed learning material.

“Hindi lamang ito ang unang beses na may pagkakamali sa modules ng DepEd. Bagkus, isa lamang ito sa daan-daang na reklamo ukol sa modular learning,” paliwanag ni Dizon.

Giit nila dapat managot si DepEd Sec. Leonor Briones sa pagpapabaya sa inaasahang de-kalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya. (Vick Aquino)