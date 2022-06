Briones inampon ni Inday Sara sa DepEd

Nagpulong sina Vice President-elect at incoming Education Sara Duterte at outgoing Education Secretary Leonor Briones upang talakayin ang pagpapalit ng liderato ng Department of Education (DepEd) at ang mga problema sa sektor ng edukasyon.

Ito ang unang in-person meeting nina Duterte at Briones sa Central Office ng DepEd sa Pasig City noong Sabado.

Bago ang transition team meeting ay nag-one-on-one meeting muna sina Duterte at Briones.

Nagbigay si Briones ng pangkalahating ideya ng mga programa ng Duterte administration at ang mga polisiya na kailangan na agad mailatag gaya ng guidelines sa paparating na school year at ang budget para sa 2023.

Bagama’t magsisimula at magtatapos ang termino sa Hunyo 30, 2022 nagkasundo ang dalawang grupo na magsagawa ng joint farewell and welcome ceremony sa Hulyo 4.

Si Briones ay pumayag din na magpatuloy sa pagtatrabaho sa ilalim ng susunod na administrasyon bilang consultant. (Billy Begas)