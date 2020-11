Briones aprub suspendihin distance learning sa mga binagyo

May kapangyarihan ang mga regional director ng Department of Education (DepEd) para suspindehin ang distance learning sa mga school division na apektado ng bagyong `Ulysses’.

Nakasaad ito sa memorandum ni Education Secretary Leonor Briones kung saan maaaring suspindehin ang mga klase hanggang hanggang Nobyembre 14 para mabigyan ng pagkakataon ang mga estudyante, guro at mga school personnel na makarekober sa bagyo.

“This is without prejudice to suspension of distance learning activities as may be determined by local chief executives in their capacity as chairperson of their respective LDRRMCs,” sabi sa memorandum.

Inabisuhan din ang mga regional director na magsumite ng report sa tanggapan ni Briones hinggil sa pagpapatupad ng memorandum. (Kiko Cueto)