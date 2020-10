BrightWin magpapakilig sa Manila

Bongga ng ABS-CBN dahil bukod sa napakarami nitong bagong projects na nilo-launch para sa mga Kapamilya star, meron din silang hinahandang digital event para sa mga Pilipino fan ng Thai series na “2gether” na ang mga bida ay sina Bright Vachirawit at Win Metawin o BrightWin.

Magkaroon ng virtual fan meet ang dalawang sikat na aktor sa Dec. 5, ang “BrightWin Manila Live.”

Labis ang pasasalamat ng mga fan sa proyekto na ito ng ABS-CBN, Dreamscape, at KTX.ph.

“OMG. I am so excited. Finally, I need to be present on this virtual fan meeting. Will definitely purchase the VIP ticket,” say ni @kimraewon2020.

Pasok na pasok sa puso ng mga mga Pinoy ang mga boy-love (BL) series ngayon. Ang “Hello Stranger” nina Tony Labrusca at JC Alcantara ay umabot sa 14 million view.

Inaabangan din ng mga fan ang bagong BL series ng ABS-CBN na “Oh Mando!” na pagbibidahan nina Kokoy de Santos, Barbie Imperial, at Alex Diaz. Mapapanood ito simula Nobyembre 5 sa iWantTFC. (Dondon Sermino)