Bago magtapos ang Nobyembre, bumalik ang Angat Buhay team sa Pola, Oriental Mindo­ro para makipagdayalogo sa mga magsasaka at para muling tingnan ang kalagayan ng mga komunidad na kasali sa anti-poverty program ni VP Leni Robredo.

Katulad ng mara­ming Angat Buhay areas ng Office of the Vice President (OVP), hindi lang isang beses nagdadala ng tulong ang anti-po­verty program ni VP Leni.

Layunin ng Angat Buhay na tulungang bumangon ang ating mga kababayang nasa laylayan, lalo na ang mga nasa pinakamalalayo, pinakamaliliit at pinakamahihirap na bayan. At hindi natin ito magagawa sa pagpapadala lamang ng ayuda.

Gaya ng sabi ni VP Leni noon sa Pateros, “Ayaw po namin iyong tulong na pagkatapos ng ilang araw, ubos na.”

Mahalaga na binibigyan natin ng kakayahan ang ating mga kababayan na tumayo sa sarili nilang paa, para sila mismo ang makapagpabago ng kanilang kinabukasan.

Maliban sa relief ope­rations na dala ng Angat Buhay team sa munisipyo ng Pola noong 2016 matapos ang bagyong Nina, may ilang proyekto na ring patuloy na nagpapalakas at nagbibigay pag-asa sa mga komunidad. Kasama na dito ang pinamahaging solar kits sa Tadyawan community, mga tsinelas para sa mga kabataan, at ang Bridging Leadership Program—ang huli ang dahilan ng pagbalik namin sa munisipyo.

Ang Bridging Leadership Program ay isinasagawa bilang capacity building para sa mga LGU ng Angat Buhay areas. Ang layunin nito ay para mabigyan ng kakayahan ang mga LGU na matukoy ang problema sa kanilang komunidad, at malutas ito katulong ang iba pang stakeholders.

“We put up a Bridgin­g Leadership Program for local government officials of our adopted communities,” sabi ni VP Leni nang magsalita siya sa isang youth leaders summit ngayong buwan.

Sa Pola, Oriental Mindoro, agrikultura ang natukoy ng LGU at mga magsasaka na malaking hamon sa munisipyo. Bigas ang produkto ng Pola, ngunit hirap ang mga magsasakang ipagpatuloy ang pagtatanim nito.

Sa mga nakausap naming magsasaka tulad ni Oscar Costes, na namumuno rin sa Samahang Magsasaka ng Maluanluan Pola Inc., malaking problema ang irigasyon at patubig sa mga sakahan. Malaking hamon din kakayahan ng mga magsasaka sa pag-market ng sarili nilang mga produkto.

Kaya bumalik ang A­ngat Buhay team noong isang linggo sa Pola para alamin ang kalagayan ng mga magsasaka matapos sumailalim sa Bridging Leadership Summit ang kanilang mga LGU.

Sa kasalukuyan, patuloy na nagdadayalogo na ang mga LGU at iba’t ibang farmer’s associations para masolusyunan ang mga problema tulad ng sa imprastraktura. Tulong-tulong ang buong Pola ngayon, para mapalago ang kanilang ani at mapalakas ang kanilang kita.

Unti-unti, nabibigyan natin ng solusyon ang mga problema ng mga komunidad sa ating bayan. Ang nakakaproud dito, hindi lang ito dahil inabutan natin sila ng tulong—iyong basta binigyan ng mga kagamitan o pera. Ito ay nangyayari ngayon dahil binigyan natin sila hindi lang ng pag-asa, kung hindi pati na rin ang pagkakataong bumangon sa pamamagitan ng sarili nilang sipag at lakas. At simula pa lang ito.