Bride super kilig: Piolo ipinangregalo sa bagong kasal

Super inggit na inggit ngayon ang maraming kababaihan sa isang babae na ikinasal kahapon. Kasi nga, ginamit na pang-sorpresa si Piolo Pascual sa naturang bride.

Kitang-kita nga ang reaksiyon ng bride sa pagdating ni Piolo sa reception ng kasal nila. Na sa simula ay kumanta muna, ala-wedding singer.

“The Gift. Hanap po kayo ng asawa na magreregalo sa inyo ng isang Piolo Pascual sa araw ng kasal nyo! #KasalangJoviatDeanne,” ang caption sa Instagram photo ni Piolo.

“Wahahaha! ang cute nila! binatukan ung asawa! Sensya na daw po Mayor gwapo daw kasi ng regalo mo kay Misis! haha! #KasalangJoviatDeanne,” caption pa ulit sa short video na lumapit si Piolo sa mga bagong kasal, at buong giliw na hinagkan sa pisngi ang babae, na kitang-kita nga na kinilig nang husto.

Sabi tulo ni isgfan: “‘Di pala maganda iinvite si PJ sa kasal. Nakakasira ng relasyon. Hahahaha.”

Hirit naman ni reallau01: “Kilig na kilig si bride kay papa p.”

Say naman ni ilovegucci1: “Hahah cute naku Piolo gawin mo na lang negosyo ang every kasal na ganitu hahahha.”

At pahayag naman ni kimmyjoyguinoo: “Ang cute ng bride hehehe pogi kasi ni Papa P.”

Kaya naman hiling ni medtechbeth: “Gusto ko i-surprise rin ako ng mister ko sa anniversary namin. Si Piolo rin ang akin wish.”

Tanong nga lang ng mga fan: themaygan “Mahal cguro talent fee ni Piolo.”

evolmiles08: “Magkano bc Papa P sa isang buong araw?”

Well…

