Brickman, Aquas sa playoffs

PUMUKOL si Fil-Am Jason Brickman ng 15 points at 13 assists upang timbugin ng Kaohsiung Aquas ang Tainan TSG GhostHawks, 100-81, at pormal na kinumpleto ang four-team playoffs sa pagpapatuloy ng 1st T1 League 2021-22 regular season round nitong Sabado sa Kaohsiung Arena sa Chinese Taipei.

Kumayod si Lithuanian center Mindaugas Kupsas ng 25 markers at bumakas si Yu Huan-ya ng 15 puntos para sa fourth straight win ng Aquas na umakyat sa 20-6 win-loss slate sa pagkuyapit sa solo lead ng six-team men’s hoopfest.

May apat pang laro ang Pinoy reinforcement at kampo bago matapos ang yugto sa May 8. Pero maaring maagang masementuhan ang top seed sa playoffs kapag tinaob ang talsik na rin at pumapanlimang Taoyuan Leopards (5-17) ngayong Linggo ng alas-3:00 ng hapon sa teritoryo rin ng Kaohsiung.

Laglag ang Tainan sa 5-20 sa pagkabaon sa pang-anim at kulelat, samantalang sokpa na rin sa next round ang Taichung Wagor Suns (16-9), Taiwan Beer Bear (15-11) at New Taipei CTBC DEA (14-12). (Ramil Cruz)