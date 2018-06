Brian niratrat ng mga fan dahil sa pagkagusto kay Kisses

Baguhan pa lang si Brian Gazmen pero gusto namin ang nakikita namin sa kanyang determinasyon at ang hindi pagmamadali na makilala agad at sumikat.

Katwiran ni Brian sa bagay na ito, “Ayoko rin po kasi nu’ng biglang sikat, tapos, may chance na biglang baba rin. Mas okay po yung pinaghihirapan lahat, unti-unti po.”

Actually, nakasama na si Brian sa ilang movies ng Star Cinema at nakagawa na rin ng ilang shows sa ABS-CBN. Ang huli niya ay kasama siya sa Seven Sundays. Kasabay ng pag-aaral sa Ateneo de Manila, nagwo-workshop si Brian sa Star Magic.

Habang bakasyon pa, masaya si Brian dahil napaka-busy naman niya ngayon. Sabay-sabay niyang ginagawa ang pelikula na Wander Bra under Direk Joven Tan at ang kanyang album sa Star Music. Ang single niya na ‘Ayoko Nang Makarinig ng Love Song’ ay maririnig at download na digitally. And soon, he will be launch in his own movie.

Pero, masaya si Brian nang makausap namin dahil heto’t pinagkatiwalaan na siya agad ng endorsement ng Gamboa Sports Body Spray. Kasabay ng press launch niya ay ang contract signing. Nakita raw ng may-ari ng Gamboa Sports Body Spray ang pagiging promising ni Brian at best to represent the brand.

Galing sa political family si Brian, pero natutuwa ito na sinusuportahan ng magulang niya kung ano talaga ang gusto niya, which is performing. Hindi raw siya pinipilit ng mga ito na pasukin din ang politika.

Enjoy si Brian sa showbiz at unti-unti nga, nagbubunga na ang mga pinaghihirapan niya. Nasasanay na rin daw siya kahit paano na parte ng showbiz ang intriga at dahil sa socmed, hindi nawawala ang bashers. Nakatikim na rin ng pangba-bash si Brian nang tanungin siya at mabanggit niyang isa sa showbiz crush niya ay si Kisses Delavin. (Rose Garcia)