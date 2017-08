Bgy. at SK polls, isasabay sa plebesito ng Cha-Cha at BBL

Nagdeisyon na ang mga mambabatas ng House of Representative na ipagpaliban ang October 2017 Barangay at SK elections at isabay na lamang ito sa gagawing plebisito para sa panukalang Charter-Change at Bangsamoro Basic Law sa Mayo 2018.

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, ang desisyon ng Kamara ay nabuo sa isinagawang all-member caucus.

Batay sa napagkasunduan sa Kamara, ang mga incumbent officials ay mananatili sa holdover capacity taliwas sa isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ang eleksyon at mag-appoint ng mga barangay chairman.

Sakaling hindi matuloy ang plebisito sa Cha-Cha sa Mayo 2018, muling isusulong ng Kamara na ipagpaliban ang barangay elections.

Oktubre 2013 noong huling magkaroon ng barangay elections at pangalawang beses na itong pinagpaliban ng Duterte administration.