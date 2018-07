Brgy. kagawad sa Ilocos Norte nakaligtas sa ambush

NAKALIGTAS sa tiyak na kamatayan ang isang barangay kagawad matapos barilin ng riding-in-tandem habang bumibili ng mga tile at semento noong Biyernes sa Bantay, Ilocos Norte.

Kinilala ang biktima na si Manuel Pagud Torricer, 53, may-asawa, ng Puro, Magsingal, Guimod sa nasabing bayan.

Ayon sa report ng Bantay Police Station (BPS), base sa salaysay ni Noli Tiqui, kasama ang biktima, nakasakay sila sa isang pick-up at pauwi na galing sa pamimili ng mga tile at semento nang may biglang tumabi sa dr­iver sa dalawang lalaking nakamotorsiklo na naka-face mask.

Nakita umano ng kagawad ng bumunot ng baril ang back ride ng driver ng motorsiklo kung kaya’t yumuko siya.

Nakaligtas si Torri­cer sa pamamaril ng mga suspek na agad tumakas sa hindi malamang direksiyon.

Sa ngayon, patuloy ang follow-up investigation ng BPS sa motibo ng pamamaril.