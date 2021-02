Bretman Rock pinasilip ang beauty room

Ipinasilip ni Filipino-American internet sensation Bretman Rock sa kanyang latest vlog ang malaki niyang beauty room at closet storage.

Makikita sa video na ibinahagi ni Bretman ang kwartong punong-puno ng mga damit.

Aniya, hindi pa tapos gawin ang kanyang bahay at kailangan pang pinturahan ang ibang bahagi nito.

Samantala, tila karagatan ng makeup naman ang beauty room ng celebrity. Makikita kasi ang napakaraming kolorete ng internet sensation sa kanyang mga drawer.

Sumikat ang 22-anyos na vlogger sa YouTube dahil sa kaalaman niya sa makeup at pagiging kwela nito. Kasalukuyang nasa Hawaii ang Filipino-American vlogger kasama ang kanyang kapatid at pamangkin.

Puno ng mga positibong komento mula sa mga fan ni Bretman Rock ang nasabing vlog. Anila, mas kahanga-hanga ang celebrity dahil sa pananatili nito sa kanyang bahay ngayong may pandemya kasabay at hindi nababawasan ang pagiging maganda nito.

Ilan sa kanilang komento:

“We stan a queen who can stay at home, create content safely, carry his culture and family on his way up and look radiant at the same damn time. An influencer who is truly influential.”

“Bretman’s originality and uniqueness are what makes her stands out more than others influencer. He doesn’t need to chase after a collab or a publicity. He just do his thing and slayed mf hard. Queen only.”

“Bretman is literally 1 of the best role models for success..1 being yourself, 2 staying true to your roots, 3 staying humble, 4 staying out of drama, 4 hardworking, 5 sharing his blessings to his family and 6 being consistent…I needed this motivation sm..thank you Bretman!” (Vienne Angeles)