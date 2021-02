Breast cancer top 1 na sakit sa buong mundo

Naungusan na ng breast cancer ang lung cancer bilang pinaka-common na uri ng sakit sa buong mundo ayon sa World Health Organization (WHO).

“The cancer burden is significant and increasing. In 2020, the number of people diagnosed with cancer globally reached 19.3 million, and the number of people dying, increased to 10 million,” ayon kay Dr. Andre Ilbawi, technical officer ng WHO Cancer Control unit, kaugnay ng World Cancer Day na ginunita kahapon, Pebrero 4.

Paliwanag pa niya, ayon sa mga datos nakitang umabot na sa 11.7 porsyento ang breast cancer case sa buong mundo na sinundan ng lung cancer na may 11.4 percent, ang huli umano ang dating nangungunang dahilan ng cancer.

Aniya, ang kabilang sa posibleng dahilan ng pagtaas ng bilang ng kaso nito ay dahil sa paglobo ng populasyon, pagtaas ng life expectancy at pamamahala sa iba pang karamdaman.

Paliwanag niya, sa pagtaas ng life expectancy o bilang ng taon na nabubuhay ang isang tao, mas lumalaki ang risk ng cancer.

Nakaapekto din umano ang pandemya sa paggamot sa cancer at iba pang uri ng sakit.

Sabi pa niya, batay sa mga survey natuklasan na 50 porsyento ng mga pamahalaan ang naapektuhan ang serbisyo para sa cancer treatment.

Pangamba niya, masusundan ito ng pagtaas ng cancer death sa mga susunod na taon.

“Healthcare professionals have been under great stress to deliver services, and there are significant reductions in research and clinical trial enrolment. To state it simply, the consequences of the pandemic on cancer control efforts have been profound,” ayon pa sa opisyal.

Patunay ito na talagang malawak ang naging epekto ng pandemya sa buhay ng mga tao sa iba’t ibang panig ng mundo.