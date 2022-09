Brandon hindi uminit puwet sa Blackwater

WALANG isang season si Brandon Ganuelas-Rosser sa Blackwater, pinalipad na agad ang No. 1 pick sa ibang team.

Unang tinawag ng Bossing ang pangalan ni Ganuelas-Rosser sa Season 47 (2022) PBA Draft noong May.

Ngayon ay biyaheng NLEX na ang Fil-Am big man, nasama sa nilulutong six-player, three-team trade.

Pinag-aaralan pa ng trade committee ng liga ang trade proposals.

Sa deal, ibibigay sa Road Warriors sina Ganuelas-Rosser at unrestricted free agent Paul Desiderio at makukuha ng Blackwater sina Calvin Oftana at Raul Soyud.

Hindi magtatagal sa Bossing sina Oftana at Soyud, ibibigay din agad sa TNT kapalit nina veteran Troy Rosario at Gab Banal.

Noong 2018, inaprubahan ng PBA Board ang panukala na hindi na puwedeng i-trade ang No. 1 draft pick – ang right to select.

Sa sinundang taon ay trinade ng Terrafirma ang top selection sa San Miguel Beer para sa role players, kinuha ng SMB si Christian Standhardinger.

Pero ‘right to select’ ang nakalagay, hindi ang ‘selected’ player. Walang timeline kung hanggang kailan puwedeng manatili ang top pick sa mother team, dahil kung puwede palang i-trade pagkatapos ng isang conference lang ay walang saysay ang rule na bawal i-trade ang No. 1 draft pick. (Vladi Eduarte)