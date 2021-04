Brady nagpapagaling na

Matapos sumailalim sa operasyon sa kanyang tuhod, maayos nang nagpapagaling ang Buccaneers superstar na si Tom Brady.

Matapos nitong magkampeon sa Super Bowl, agad na nitong inasikaso ang kanyang minor injury sa tuhod.

Ininda ni Brady ang kanyang tuhod sa buong 2020 season kaya nang matapos ito ay agad siyang nagpa-opera.

Ayon sa General Manager na si Jason Licht ng Tampa Bay, “I know things are going well.”

Dagdag nito na nasa rehab stage na ang quarterback.

“I don’t want to put an exact timeline on it right now because I don’t want to set expectations one way or the other,” sey pa ni Licht.

Nitong nakaraang linggo lamang ay nakita si Brady na nasa Costa Rica. (Sarah Jireh Asido)