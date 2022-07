Brad lumala sakit nang iwan ni Angelina

Na-diagnose ang Hollywood actor na si Brad Pitt na meron siyang sakit na prosopagnosia. isa itong rare condition kunsaan nahihirapan ang isang taong makakilala o matandaan ang mukha ng ibang tao.

Sa cover story para August 2022 issue ng GQ, sinabi ni Pitt na nais niyang nakakilala ng ibang tao na may katulad ng sakit niya dahil wala raw naniniwala sa kanya na meron siyang kakaibang sakit.

Taong 2013 daw noong malaman ng aktor na meron siyang prosopagnosia.

“People think I’m remote and aloof, inaccessible, self-absorbed. It’s just that I have difficulty remembering their faces. So many people hate me because they think I’m disrespecting them. I just admit to it and ask people, “Where did we meet?”

“People were more offended. Every now and then, someone will give me context, and I’ll say, ‘Thank you for helping me.’ But I piss more people off. You get this thing, like, ‘You’re being egotistical. You’re being conceited.’ But it’s a mystery to me, man. I can’t grasp a face and yet I come from such a design/aesthetic point of view. I am going to get it tested.”

Dahil sa kanyang sakit, nag-struggle si Pitt with loneliness. Mas lumalala pa raw ang sakit niya noong maghiwalay sila ni Angelina Jolie.

isang dahilan daw ang kanyang sakit na prosopagnosia kung bakit hindi raw siya mahilig lumabas at parating nasa bahay lang daw siya. (Ruel Mendoza)