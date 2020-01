Bra, panty gawing face mask

MAY mga alternatibong paraan na puwedeng gamitin kung wala na talagang magamit na N95 mask bilang proteksiyon sa abong ibinubuga ng Bulkang Taal.

Ito ang inihayag ni Department of Health (DOH) Assistant Secretary Maria Francia Laxamana sa harap ng nagkakaubusang supply ng N95 mask at kahit surgical mask na sinamantala pa ng mga negosyante at tinaasan ng presyo.

Ayon kay Laxamana, puwedeng gumamit ng bra at panty kung talagang walang mahanap na mask sa isang lugar, o kaya naman ay mag-improvise gaya ng ginagamit ng mga ninja, para masigurong hindi makalanghap ng ashfall na ibinuga ng bulkan.

Maaaring maging creative aniya ang mga tao at umisip ng paraan para hindi makompromiso ang kalusugan lalo na sa mga posibleng problema sa baga kapag nakalanghap ng abong galing sa bulkan.

“‘Yung bra, panty, puwede kung talagang wala nang magamit na masks.

Maraming ways, very creative ways. Kung wala po talagang ordinary surgical mask in your area, alam niyo po ‘yung mga ninja, puwedeng gamitin ‘yung ganong mask, puwedeng mag-improvise, and it worked. Marami pong na-prevent na respiratory problems because of that. Ang mahalaga ma-protect ‘yung nose and mouth,” ani Laxamana.

Aprubado din ng opisyal ang paggamit ng mga diaper basta basain lamang ito para hindi ma-suffocate ang gagamit nito.

“Diapers, puwede naman ho siguro depende kung paano gamitin. Puwede po siya. Kung titingnan nyo ‘yung sa mga bata, keep it dry. Basa-basain niyo lang ng konti para ‘di kayo ma-suffocate para talagang ma-obstruct ‘yung mga puwedeng malanghap. Very creative and practical way, kung talagang walang makuha,” dagdag pa ni Laxamana.

Habang nagkakaubusan ng mga N95 mask, sinabi ng opisyal na gumagawa na ng emergency purchase ang DOH para maibigay ito nang libre sa mga residenteng matinding naapektuhan ng ashfall na ibinuga ng Bulkang Taal.

Pinayuhan naman ni Laxamana ang mga taga-Metro Manila na hindi kaila­ngang magsuot ng N95 mask kung hindi naman nakaramdam ng matinding ashfall, at sa halip ay ibigay na lamang ang mga ito sa mga taga-Batangas na mas higit na nangangailangan nito.

Samantala, pinag-utos naman ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang pamimigay ng libreng face mask sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal sa Batangas.

Inihayag ito ni Pangulong Duterte matapos mabatid na ibinebenta nang mahal ng mga mapagsamantalang negos­yante ang mga N95 mask.

Sinabi ng Pangulo na kakausapin niya rin si Health Secretary Francisco Duque kaugnay sa pagtutok sa kondisyon ng kalusugan ng mga biktima ng pagsabog ng bulkan.

“For those who cannot afford it, we will give it free,” anang Pangulo.

Itotoka aniya nito sa mga pulis at sundalo ang distribusyon ng mga N95 face mask dahil ang mga ito ang nakakarating kahit sa mga peligrosong lugar.

Sinabi ng Pangulo na walang ibang inuutusan sa mga panahon ng kagipitan at kalamidad kundi ang mga sundalo at pulis.

“In times of crisis talaga, all can …to manage the situation is the military and the police. Utusan mo ‘yung military, sige. Sila ang papasok doon mamigay ng mask,” dagdag pa ng Pangulo. (Aileen Taliping)