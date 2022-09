BPO tapyas-buwis nakabitin

Hindi pa tapos ang usapan kung makakakuha ng ganansya pagdating sa mga buwis at taripa ang mga business process outsourcing companies na nasa ecozones na magpapatuloy ng work from home pagkatapos ng September 12, 2022, sabi ng Department of Finance kahapon.

Sumulat ang Fiscal Incentives Review Board (FIRB) Secretariat kay Finance Secretary Benjamin Diokno at sinabing walang ligal na basehan ang pagpapalawig ng work from home arrangement ng mga BPO hanggang March 2023.

Sabi ni Finance Assistant Secretary at FIRB Secretariat Head Juvy Danofrata, hanggang September 12 lamang pinayagan ng FIRB ang work from home arrangement ng mga BPO na nasa ecozone at walang kapangyarihan ang mga investment promotion agencies tulad ng Philippine Economic Zone Authority na payagan mag-isa nito ang pagbibigay ng fiscal incentives tulad ng mga mababang buwis at libreng taripa sa mga inaangkat na kasangkapan.

Giit ni Danofrata, walang resolution ang FIRB na pumapayag dito at wala rin ito sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. (Eileen Mencias)