BPI tinaguriang ‘top coal bank’

Inahayag ng daang organisasyon at mga indibidwal mula sa civil society, makakalikasang mga grupo, Simbahan, lokal na mga pamahalaan na pinangungunahan ng Withdraw from Coal (WFC) na ang Bank of the Philippines Island

(BPI) ang may pinaka-highest exposure sa coal mula sa 15 bangko sa bansa.

Batay sa updated report nitong Abril 2021 ng WFC sa kanilang Coal Divestment Scorecard, sa 15 bangko, ang BPI ay nanatili sa kanilang posisyon mula December 2020 Scorecard na may pinakamalaking bahagi mula sa ‘total loans’ at ‘underwriting’ na 27% at 17%, ayon sa pagkakabanggit.

“BPI, despite only being the fourth largest bank in the Philippines, solidifies its rank as the country’s top coal financier by yet again committing to underwrite a bond issuance for the country’s second largest coal developer. BPI has funded at least 15 coal plant projects and six coal developer companies,”batay sa report.

Dahil dito ay naglabas ng sama -samang pahayag ang grupo ng WFC, kung saan hinihimok na tumigil sa pagpopondo ng nakasisirang enerhiya mula sa coal ang mga bangko at unahin ang kapakanan ng publiko na nagtiwala na ang kanilang mga deposito at puhunang inilalagak sa mga institusyon ay gagamitin para sa kabutihan at kapakanan ng sambayanan.

Ayon sa WFC, umaapaw ang Pilipinas ng iba’t-ibang maaring pagmulan ng malinis at murang renewable energy na maari nang gamitin kaya itigil na sana umano ng mga bangko ang pamumuhunan sa mga proyektong may kinalaman sa karbon at lumipat na sa mas malinis na enerhiya.

Nakakadimaya aniya na malaman na ang ilang mga bangko ay bahagi ng mga institusyong nagpopondo sa mga proyektong may kinalaman sa coal na alam naman nilang nakakasama sa kalikasan at sa kalusugan ng mamamayan.

Binigyang diin ng WFC na ang ‘coal’ ang pinakamaduming fossil fuel, at nilalason nito ang mamamayan at planeta natin. Ito ay may pinakamalaking ambag na carbon emissions na mitsa ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo, kaya tumitindi ang epekto ng pagbabago sa klima, na naranasan na umano natin nitong mga nagdaang taon.

Iginiit pa ng grupo, sa buong mundo, daan-daan nang mga bangko ang nagdedeklara ng kanilang pagtigil sa pamumuhunan sa mga proyektong may kinalaman sa coal at sa lahat ng sulok mula Europa hanggang Amerika, Aprika hanggang Australia at Silangang Asya, umaayaw na ang ang pinakamalalaking bangko’t pampinansiyang institusyon.

“We urge you to stop financing destructive energy from coal. The Philippines is teeming with clean and affordable sources of renewable power that are just waiting to be tapped. By closing coal’s money pipeline and moving over to investing fully in clean power, we believe you can open the door to a sustainable future for all Filipinos, and influence all other banks to follow suit,” dagdag pa sa inilabas na pahayag ng WFC. (Dolly Cabreza)