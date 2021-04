BPI tatapyasan pondo sa coal power plant

Nangako ang pamunuan ng Bank of the Philippine Islands (BPI) na babawasan na nila ang pagsuporta at pamumuhunan sa operasyon ng mga coal plant sa susunod na limang taon.

Sa idinaos na virtual annual stockholders meeting kahapon, sinabi ni outgoing BPI president at CEO Cezar P. Consing na seryoso ang BPI na matupad ang target ng Paris Agreement na lubusang ma-phase out ang paggamit ng coal sa mga bansa sa Asya na hindi kabilang sa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pagasapit ng 2037.

“In fact, we believe that we will be able to half the amount of our outstanding coal loans by the end of 2026,” ani Consing.

Tugon ito ni Consing sa ulat ng advocacy group na Withdraw from Coal (WFC) na tumukoy sa BPI bilang numero unong supporter ng 15 coal power plant sa bansa, kabilang din dito ang pagbibigay ng P1 bilyong bond para sa coal plant ng Aboitiz Power sa Quezon, Davao at Cebu.

Sa ilalim ng Paris Agreement, na isang international treaty na may layuning tugunan ang problema sa climate change, dapat umabot ang sukdulan sa paggamit ng coal sa enerhiya pagsapit ng 2020 at unti-unti itong ihihinto sa mga susunod na taon. (Mia Billones)