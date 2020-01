BPI 3 ka adlaw na nga palpak, mga kostumer naaberiya

Tulonka adlaw na nga naglahot ang mga customer sa Bank of Philippine Islands (BPI) sa dili maayong serbisyo niini.

Enero 2, 2020 nagsugod ang mga reklamo ug nagpadayun kini hangtud kagahapon, Enero 4.

Tweet ni Chris@boompareboom, “Is the app or the website still not working?”

Reklamo usab ni Dan@duuhnika, “Hi! Withdrawals have been made from my accounts. Didn’t do any of these. Wtf does this happen.”

“anu na???,” na lang ang tweet ni Hoomeng@HoOmiir kahapon.

Reklamo usab sa mga miadto na sa branch nga nakaabot nga abli angayan unta kagahapon, sirado usab.

“Are there still BFB branches open during Saturdays? I went to BFB Las Pinas Pamplona 3 today, Jan 4, but it was closed. Was it posted anywhere that they don’t open on Saturdays anymore?” tweet ni JOANNA@akaOshinC sa @Talk to BPI.

Alang sa mga nakakitag abli nga branch, taas ug hinay kaayo ang linya.

“Grabe ang inefficient at ang bagal ng BPI. Dito sa pila na ata ako magriretire. Juskoooooo gawan niyo ng paraan to @TalktoBPI,” tweet ni Shelumiel Abapo.

Gipangutana sa Abante si BPI corporate communications manager Owen Cammayo kabahin sa problema apan wala kini moluwat ug pamahayag.

Matud sa usa nga taga-BPI, available na raw ang services nila niadtong Sabado sa hapon apan wala kini mopasabot kun nganong nahitabo ang mga aberya.