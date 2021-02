Boys binabalewala n’yo pa rin ba ang Covid?

Habang nakapila ako sa isang tindahan, may mga kalalakihang nagke-kwentuhan at ang topic nila ay ang Covid. Nagtatawanan sila dahil hindi naman daw totoo ito. Napipilitan lang daw silang mag-mask at face shield dahil requirement ng pamahalaan. Pero sa kanilang paniniwala, kalokohan ang social distancing at health protocols.

Isang taon nang umiikot ang SARS COV 2 o Covid 19 sa buong mundo, at habang tumatagal, dumarami ang natutuklasang naaapektuhan ng virus sa katawan.

Napakahirap na ngang tamaan ng Covid dahil problema sa paghinga ang isa sa malalang epekto nito sa katawan, ngayon ay may pag-aaral pang hindi lang puso ang apektado ng Covid kung hindi maging ang nasa ibaba ng puson – ang sexual organ.

Sa isang pag-aaral na isinapubliko sa National Center for Biotechnology Information ng National Institutes of Health, lumalabas na ang cytokine storm na nagaganap kapag naha-hyper ang immune system sa pakikipaglaban sa virus, nagkakaroon ng microthrombosis o pagkakadikit-dikit ng fibrin, platelets at red blood cells ng dugo ng isang tao.

“Covid can cause heart attack, myocardial infarction and stroke dahil mayroong paglapot ng dugo at bumabara sa maliliit na ugat. Mayroon din palang epekto ito sa mga nagka-Covid na kalalakihan na nagbabara rin ang kanilang pudendal area, sa perennial area. Responsable ‘yan sa tumescence o erection,” ayon kay Dr. Edwin Bien, isang Family Medicine at Alternative Medicine doctor.

“May certain factors necessary for a man to have erection: 1. psychological – libido should be enhanced by your desire. 2. nerves should be functioning well. 3. vascular – kailangang walang pagbabara sa maliliit na ugat. 4. endocrine – dapat sapat ang hormones ng lalaki, like testosterone, para manatili ang erection,” dagdag pa ni Dr. Bien.

Paano namang naapektuhan ng Covid ang testosterone ng lalaki? Ang pinapasok ng Covid ay ang ACE 2 o angiotensin converting enzyme 2 na nasa tissues ng tao. Sa mga kalalakihan, ang adult Leydig cells ay inilalabas ng enzyme na ito. Ito ay matatagpuan naman sa mga tubo ng “balls” ng lalaki. Lumilikha ito ng testosterone sa harap ng luteinizing hormone. Dahil dito, maaaring magkaroon ng damage sa testicles ng lalaki makaraan ang Covid infection. Maaaring maging dahilan naman ito ng pagbaba ng testosterone level ng lalaking nagka-Covid. Sa katunayan, nakita sa mga labi ng lalaking namatay sa Covid na malaki ang pagbaba ng Leydig cells at namaga ang insterstitium o ang kinalalagyan ng Leydig cells sa “balls” ng lalaki.

Sa isa ring pag-aaral sa 31 kalalakihan sa Italy na nagkaroon ng Covid, ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng hypergonadotropic hypogonadism (base sa pag-aaral ng mga ekspertong sina Rastrelli G, Di Stasi V. at iba pa). Ang ibig sabihin ng hypogonadism – hindi na nakakalikha o kakaunti na lang ang nalilikhang sex hormone. Kadalasang nakikita lang ang kondisyong hypergonadotropic hypogonadism sa may problema sa pituitary gland o sa hypothalamus. Pero ngayon, nakita na rin ito sa ilang nagkaroon ng Covid.

Ang panghihina rin ng katawan bunga ng epekto ng Covid sa iba pang organs, lalo na sa lungs, at ang kalungkutan na kaakibat ng pagkakaroon ng Covid ay nagbubunsod din ng erectile dysfunction o kawalan ng kakayahan ni Manoy.

Kaya, mga boys, hindi n’yo pa rin ba sineseryoso ang Covid?