Boykot kay Parks ‘di kontrol ng PBA

SINIGURO ni Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial na walang ban na ipapataw ang liga kay TNT Tropang Giga guard Bobby Ray Parks, Jr.

Gayunman, hindi na nito hawak sakaling magkaroon ng “silent ban” o “gentleman’s agreement” sa pagitan ng mga prangkisa at miyembrong koponan na hindi na kunin ang serbisyo nito para maglaro sa 46-anyos na professional league.

Ito ay matapos lumutang sa social media na ang anak ng dating 7-time Best Import awardee na si Bobby Parks ay naparusahan ng liga dahil sa “acting on bad faith” sa kanyang mother team na TNT.

“Bobby Ray Parks is now banned in the PBA based on a gentleman’s agreement between all PBA Teams!,” post sa Twitter ng Barangay Ginebra San Miguel (Never Say Die)@BrgyGinebraKigs.

Patuloy na nananatiling free agent si Parks habang hindi pa ito nakakapirma sa TNT, na siya namang humahawak sa kanyang karapatan para makapaglaro sa PBA.

“Wala. Hindi naman namin napag-uusapan sa board meeting ‘yan,” sabi ni Marcial sa panayam ng Tiebreaker Times kaugnay sa ugong na iba-ban si Parks sa PBA.

Ipinaliwanag ni Marcial na ang liga ay hands off kung may “agreement” sa pagitan ng Board of Governors.

Una nang nagpahayag ng matinding hamon si 4-time PBA chairman at TNT Governor Ricky Vargas kay Parks.

“I challenge him (Parks) to offer his services to the other (PBA) teams and see for himself if he can land a job,” sabi ni Vargas. “I’m sure no team will be interested in him considering the way he conducts himself.”

“Yung Board natin, dikit ‘yan,” sabi naman ni Marcial bagaman hindi nito masagot ang “gentleman’s agreement” sa pagitan ng 12 miyembrong koponan kung napagkasunduan na huwag bigyan ng offer si Parks.

Matatandaang pumasok ang 28-anyos na si Parks sa PBA noong 2018 kung saan napili ito na second overall pick ng Blackwater subalit hindi agad naglaro para sa koponan at sa liga.

Inilipat ito sa TNT noong Nobyembre 2019 subalit hindi din agad nakapaglaro dahil sa inirereklamo nitong injury. (Lito Oredo)