‘Boyfriend’ kuno ni Heart kumpirmadong bading

May kumalat na chika na may Italian boyfriend na raw si Heart Evangelista.

Well, ayon sa isang taong malapit kay Heart, wala raw katotohanan ‘yon! Naloka nga sila, dahil katunayan ay bading nga raw ang sinasabing boyfriend kuno, na Alex nga raw ang name.

Magkaibigan daw ang dalawa, pero hindi naman ganun ka-close kay Heart. Nakakasama lang daw ito ni Heart sa mga fashion event sa Paris at Milan.

Anyway, kasalukuyang busy si Heart sa mga international scene, kaya hindi pa ito makapag-teleserye ngayon. Ngayon nga ay nasa Paris si Heart dahil sa mga fashion event doon.

Tapos ay pupunta nga siya ng Milan.

Oh di ba, bongga si Heart at nakikilala na siya talaga sa international scene. Talbog!

Janelle Tee todo hubad sa ‘The Escort Wife’

Napakatalino ng nakaisip ng Vivamax. Na kahit noong kainitan ng pandemic ay super abala sila, ha!

At dahil lagi tayong lockdown noon at walang magawa ang lahat kundi manahimik sa bahay at maghanap ng pagkakaabalahan, kaya nalulong sila sa Vivamax, kaya lalong tumaas ang viewership nila.

Kaya walang humpay ang paggawa ng mga pelikula ang Viva Films para laging bago ang content ng Vivamax.

Gaya ng ‘The Escort Wife’ na napanood namin sa private screening noong Biyernes, maloloka ka talaga. Maganda ang pelikula na pinagbibidahan ni Janelle Tee na isang beauty queen.

Ngayon pa lang ay mainit na ang pagtanggap ng mga fan niya. Puro positive comment ang nababasa ko tungkol sa mga proyekto niya.

Kahit isang beauty queen ay walang arte at kung ano ang pinagawa sa kanya, na hubad kung hubad talaga. Wala rin siyang kaartehan na makipag-kangkangan kahit kaninong lalake, bilang escort girl.

Hindi lang basta-basta paghuhubad, dahil magaling din naman siyang umarte, kaya naman marami na siyang nagawang pelikula.

Hindi kayo magsisi kapag napanood ninyo ang ‘The Escort Wife’ kasama si Raymond Bagatsing under the direction of Paul Basinillo.

Jeric pinagtanggol ng mga fan

Noong Miyerkules ay nagkaroon ng fans day si Jeric Gonzales sa Jollibee, Tomas Morato. Ngayon lang ulit nakasalamuha ni Jeric ang mga loyal fan niya, na almost 3-years nga silang hindi nagkikita.

Kaya naman lubos ang kagalakan ng mga ito kung saan nakipagkulitan at kantahan ang star ng ‘Start Up Ph’ na mapanood na sa GMA ngayong Setyembre.

Diyan namin mapupuri ang mga loyal fan ni Jeric. Na kahit anong intriga ang pinupukol sa idol nila ay hindi sila bumibitiw, bagkus ay pinagtatanggol pa nila.

Kaya naman sobrang grateful si Jeric at hindi niya pinababayaan ang mga ito.