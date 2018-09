BoyBandPH nag-inarte, tsinugi sa MayWard concert sa S’pore

May mga nagtatanong kung ano raw ang nangyari at hindi nakasama ang BoyBandPH sa concert nina Maymay Entrata at Mayward Barber na ginanap sa Singapore?

Ang pagkakaalam ng karamihan ay guest ang grupong ito, kaya marami ang nagtaka kung bakit hindi ito nakasama.

Ang tanong sa amin ay how true raw na hindi na ito ipinasama ng producer ng na­sabing show dahil nagkaroon yata ng aberya kahit okey na ang lahat para sa grupong ito dahilan upang ikansela ng producer ang appearance nila?

How true rin na may isang mayamang fan ang sumagot sa bonggang accommodation at plane ticket ng MayWard kaya nakatipid na ang producer sa kanila?

How true na nang malaman ng may hawak sa BoyBandPH ay nag-demand din ito ng same accommodation kahit meron na talagang naka-assign sa kanila?

How true rin na nang dahil sa inis ay kinansela na lang nito ang guesting ng grupo kahit nakahanda na ang lahat?

Ayon pa nga raw sa producer na kahit hindi na nakarating ang grupo ay tubong-lugaw pa rin daw ang concert ng MayWard dahil dinumog­ pa rin ito ng mga manonood.

Hindi kami sigurado sa totoong kaganapan pero ito ay tsika lamang sa amin na sana ay mabigyang linaw.

Oh well…sana nga!

Dingdong, Dennis, panakip-butas kina Alden, Aljur?

Galing na mismo sa pamunuan ng GMA 7 na hindi pinalitan nina Dingdong Dantes at Dennis Trillo ang proyektong Cain At Abel na napabalita noon na gagawin sana nina Alden Richards at Aljur Abrenica noong 2014 pero hindi na ito natuloy at nasa ABS-CBN na nga nga­yon si Aljur.

Sabi ng Kapuso management, magkaiba nga ang project na ‘yun na intended for a movie. Itong teleserye namang gagawin nina Dingdong at Dennis ay hindi remake ng pelikulang ginawa noon nina Phillip Salvador at Christopher de Leon.’

Ang premise pa rin nito ay tungkol sa magkatunggaling magkakapatid pero ibang-iba ang concept nito.’

Marami talaga ang excited sa project na ito dahil makikita kung paano magtagisan ng galing sa acting ang dalawang prime actors ng Kapuso networks.

Kaabang-abang nga!

Juancho, Ayra dinumog sa Tanglawan Festival

Pinasaya ng Kapuso stars na sina Juancho Trivino at Ayra Mariano ang opening ng Tanglawan Festival sa San Jose de Monte City, sa Bulacan. Ang dalawa ay sumabay sa parade kung saan sila ay pinagkaguluhan ng mga San Joseño na naging magiliw sa kanila dahil very approachable ang dalawa.

Ang festival na ito ay pina­ngunahan ni SJDM Mayor Arthur Robes at Congresswoman Rida Robes to celebrate ng ika-18th year bilang isang Lungsod ang San Jose del Monte.

Dumalo rin ang singer-actor na si Alex Castro na duly-elected Board Member dito.

Kahit medyo pagod na sina Juancho at Ayra ay hindi nila napahindian ang request ng constituents na maka-selfie sila at makatsikahan kahit saglit lang.