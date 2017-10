Boy Tsibog ng LGU ‘petmalu’

Binabanatan ng mga empleyado ng isang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang kanilang department head dahil sa tindi ng kakuriputan at kagulangan nito.

Sa sumbong kasi ng ating mga amuyong, hindi raw marunong magpameryenda si ‘sir’ pero mahilig makihalo sa pagkain o meryenda ng kanyang mga staff kaya’t nababansagan tuloy siyang si ‘Boy Tsibog.’

Bukod dito, para raw makatipid si Mr. Kuripot e ang service vehicle ng kanyang ahensya ang palaging ginagamit kahit hindi naman sa official functions nito.

Ang malupit pa raw dito sabi ng ating amuyong ay natutulog daw itong si ‘sir’ sa mga department head meetings (puyat lang lagi ang peg?).

Hindi rin marunong sumunod sa batas o regulasyon itong ating bida ngayon dahil kahit ipinatutupad na ang nationwide smoking ban ay queber lang si ‘sir’ at panay pa rin ang buga ng kanyang yosi.

Sa pinakahuling balita din kay ‘sir’ ay binawi ang kanyang plantilla position dahil bagsak ito sa civil service examination (saklap naman!).

Mukhang nababagay naman sa kanyang pinaglilingkurang lugar itong si ‘sir’ dahil sa kanyang mga kalokohan.

May letrang N at S sa kanyang pangalan dahil kapag tinatanong daw ito ng kanyang mga staff kapag may problema sa department ay laging NS as in No Say palagi ito.