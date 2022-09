Boy susunod? Mariel, Ciara ALLTV star na

Sunod-sunod ang pasabog ng ALLTV ng AMBS, ha!

Ayaw paawat, na halos araw-araw nga ay nagpapapirma sila ng kontrata.

Magkasunod na pumirma ng kontrata sina Ciara Sotto, Mariel Rodriguez Padilla, sa TV network ni former Sen. Manny Villar.

Sobrang excited nga si Mariel na magsimula ng bagong yugto ng buhay niya, at maging parte ng ALLTV ng AMBS!

Sabi ng celebrity mom, ang maging parte ng ALLTV ang pinaka-madaling desisyong nagawa niya!

“The easiest decision I have ever made. I knew right away I wanted to be part of ALLTV. Extremely grateful! Thank you soo much AMBS for the trust. @camillevillarofficial @mannyvillar,” sabi ni Mariel.

At kung unang sinabi ni Boy Abunda na wala pang offer sa kanya ang ALLTV, nakita nga siya sa pirmahan ng kontrata. Pero, hindi bilang talent, kundi bilang manager ni Mariel.

“Thank you!!! To my manager of almost 20 years Tito Boy (Abunda) maraming naraming salamat!!! To my husband, children and my whole family who have given me their blessings… thank you!

“So excited for the infinite possibilities we can do together!!!!” sabi pa ni Mariel.

Siyempre, tuwang-tuwa si Sen. Robin Padilla sa bagong development na ito sa buhay ng misi niya. Pinost nga niya ito sa kanyang Facebook page.

Bongga, di ba? Busy na si Sen. Robin sa Senado, at magiging busy rin si Mariel sa ALLTV. Panalo!

Siyempre, sobrang happy rin ni Ciara na magsimula nang magtrabaho sa ALLTV.

“Thankful. Grateful. Blessed. So excited to be part of ALL TV! #SayaAll #ALLTV #AMBS,” chika ni Ciara.

Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ni Ciara sa showbiz tulad nina Sarah Lahbati, Ruffa Gutierrez, at pinsan na si Danica Sotto Pingras.

Abangan kung sino ang mga susunod pang pipirma ng kontrata sa ALLTV.