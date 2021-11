Boy ayaw maging kongresista: JM todo suporta sa ‘Ang Probinsyano’

Malaki ang utang na loob ng ‘Ang Probinsyano’ partylist ni Rep. Apid delos Santos. At kahit hindi na siguro sila nakakapag-usap sa ngayon, patuloy nilang tatanawin `yon sa bida ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ng Kapamilya Channel.

“Ang laki ng utang na loob ko kay Coco Martin. Siya po ang pinakauna naming nakasama, sa una naming journey sa politika. Dahil sa kanya nakilala kami ng mga tao. Dahil sa kanya marami kaming supporters.

“Patuloy po kaming nagri-reach out kay Coco. And we will respect his decision,” sabi ni Rep. Apid.

“Sa ngayon, hindi pa naming alam kung ano ang desisyon niya,” dugtong pa ni Rep. Apid.

Well, nadagdagan nga ng mga bagong supporter ang ‘Ang Probinsyano’ sa katauhan nina JM de Guzman, Boy Abunda. Pareho raw ng adbokasiya ang ‘Ang Probinsyano’ at sina Boy, JM.

Naaliw naman si Rep. Apid kay JM noong una niya itong nakausap.

“Mahilig siyang gumawa ng mga outreach program. Then, sumasama na siya sa mga ginagawa namin. Nakasama namin siya sa Cavite. Noong nagpunta naman kami sa mga Aeta, dahil doon siya nag-training, sumama siya sa pagbibigay ng ayuda. Noong nagsasalita siya, sinabi niya na susuportahan niya kami.

“Libre po `yon. Wala po kaming pambayad sa kanila,” sabi ni Rep. Apid.

Sa kuwento ni Rep. Apid, naka-dinner naman daw niya si Kuya Boy Abunda, at tinanong daw kung saan siya congressman.

“Nagkuwentuhan kami for 3 hours, at nag-share siya ng love and passion niya sa ‘Ang Probinsyano’ kasi born and raise nga siya sa Borongan, Samar, at grabe ang pagmamahal niya sa mga probinsya. Lagi niyang kinukuwento ang kanyang nanay.

“Para sa kanya, luxury talaga yung makikita mo ang scenery sa probinsya. Sabi niya sa akin, ‘Ay naku hijo, I want to help you, I want to be part of your partylist’. Pero, ang kundisyon lang niya, sana pakinggan namin ang knowledge na isi-share niya sa amin. Sabi nga namin, napakalaking tulong noon sa amin,” sabi ni Rep. Apid.

Sinubukan daw nilang alukin na maging nominee si Kuya Boy, pero tumanggi raw ito.

“Sabi lang niya, ‘Masaya na ako na maging adviser niyo!’”

Piolo na-in love sa Batangas

Anyway, isa pa sa posibleng sumuporta sa kanila ay si Piolo Pascual, na alam ng lahat na sa probinsya na rin ng Batangas nakatira.

“Noong nakausap ko si Piolo, sabi niya, everyday nakakapag-jogging siya nang walang mask sa Batangas. Sa probinsya walang fear of Covid. Fresh air, eh. Ang al fresco, hindi mainit ang hangin.

“Iba ang stress level sa probinsiya, kesa sa Manila,” sabi ni Rep. Apid.

Siyempre, wish nila na makasama si Piolo.

“Soon sana makasama na namin si Papa P. Na-in love siya sa probinsyano. Na-share na namin advocacy namin sa kanya. Naka-lunch namin siya. Sabi naman niya, ‘he wants to help’.

“Kung endorsement, thank you. Pero, kung sasama sa mga charity, outreach program, kasi si Piolo meron siyang organization sa Batangas, at puwede kaming magtrabaho doon,” saad pa ni Rep. Apid.

Anyway, sa totoo lang, masayang kausap si Rep. Apid. Happy person talaga siya na madalas nakangiti, na kahit pinagpapawisan sa mga tanong, nakangiti pa rin.