Boy Abunda napahamak kina Alex, Roxanne

Nanggaling sa ne­tizen ang tanong, pero ang ilang netizen, ang host ng “To­night with Boy Abunda” ang tinuligsa. Dahil ito sa itinanong ni Kuya Boy Abunda kay Roxanne Barcelo na ipinapatanong daw ng isang netizen kung ginagaya ba nito ang style ni Alex Gonzaga.

Pansin nga namin na medyo apprehensive pa si Kuya Boy sa pagtatanong, thinking siguro na baka ma-offend si Roxanne.

Pero positive naman itong sinagot ni Roxanne na nalaman pa tuloy na dati na pala silang mag­kakilala ni Alex.

“I honestly celebrate Alex. I’ve known her since high school. Same rin kami ng sinalihan ng contest ni Toni (Gon­zaga), ‘yung Metropop. So, I’ve known the fam­ily for a very long time. If anything, I’m very happy when people say – you know, they always tell me to collaborate with Alex.”

Game na game raw si Roxanne kung sakali nga at mag-collab sila ni Alex.

Ilan naman sa mga comment ng netizen sa d i uma n o ’ y panggagaya ni Roxanne kay Alex lalo na sa pagig­ing babaeng bakla.

“ M a d ­a m i n g nauna na babaeng bakla sa indus­triya. ‘ Ya n g si Roxee, yung magkapatid na de Rossi, si Rufa Mae, etc.”

Sabi naman ng isa pang netizen, “Stop pit­ting women against each other on women’s month eme Tito Boy!”

Kapamilya star tuloy ang suweldo kahit walang trabaho

Halatang masayang-masaya si Melai Cantiveros na isa siyang Kapamilya. Lalo na sa gitna ng sitwasyon ngayon na halos lahat ng tao tila naging pantay-pantay.

Artista ka man o hindi, you’re obliged not to work and stay-at-home dahil sa ipinapatupad na one month commu­nity quarantine.

Pero sa mga hindi nakakaalam, ang mga artista ay “freelancer” in nature. Kung walang shows, walang raket, wala rin namang kikitain. At s i y e m ­pre, tu­lad din n g inaalala ng mga ordinary­ong Pinoy, ‘yung mga ex­penses at monthly bills ay hindi naman nawawala.

Lalo na sa mga artista na siguradong non-stop din ang payables. Kaya ganoon na lang ang pasa­salamat ni Melai sa gi­nawang action ng Kapam­ilya network sa kanilang mga artista na kahit hinto sa trabaho, tuloy pa rin ang suweldo nila. Maging ang PAMI ay naglabas din ng official statement ng pasasalamat sa ABS-CBN.

Pinost ni Melai sa kan­yang Instagram account ang caption na, “ABS-CBN bibigyan ng suweldo ang manggagawa kabilang na ang mga artista at man­agers habang walang trabaho dahil sa CO­VID-19”.

Sinundan ito ni Melai ng caption na, “Yes totoo. Thank you Kapamilya Network my company, dahil sa mabili­sang aksyon sa COVID-19 at di rin kami pinabayaan mga trabahante.”

Sa isang banda, po­sibleng isa na rin ito sa paraan at pasasalamat ng network sa mga artista at empleyado na sa pana­hon ng krisis, hindi rin sila iniwan at mga naki-rally at nakipagla­ban din.