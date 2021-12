Boxing Yearender 2021: Petecio, Donaire bumida

KUMINANG ang boksing sa ‘Pinas para sa papatapos na taong 2021!

Hindi maitatanggi na markado ang ingay ni eight-division world pro men’s boxing champ Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao mula sa kanyang pagbabalik, kabiguan kay Yordenis Ugas ng Cuba,pagreretiro at kontrobersiya sa milyones sa isang labang ‘di natuloy dahil sa Cod-19.

May mga rising star fighter ang nagka-world title at nakatakdang mapalaban sa world crown sa 2022. Kabilang sina World Boxing Organization bantamweight champion John Riel Casimero bago naalisan ng korona dahil sa ‘di nakasabak sa title defense sa buwang ito at Mark Magsayo na kasado na para sa World Boxing Council featherweight title bout sa Jan. 22 kay American Gary Allen Russel Jr. sa Atlantic City.

Tatlo ring boxer ang nagbigay ng karangalan mula sa 32nd Summer Olympic Games sa Tokyo nitong August. Namayagpag sina Nesthy Petecio na naging unang nakamedalya sa women’s division, at sina Carlo Paalam at Eumir Felix Marcial sa men’s side sa inuwing dalawang silver at isang bronze na pinakamarami ng bansa sa quadrennial sportsfest.

May mga lumilitaw man mga bagong pangalan, may nagbalik din sa de-kalibreng antas gaya nina four-division world men’s pro titlist Nonito Donaire Jr. na nadepensahan ang WBC bantamweight belt at Donnie Nietes na muling lumaban sa edad na 39.

May siyam pang mga nabanggit ding mang-uupak ang napabilang sa Ring Magazine divisional rating.

Kabilang sina long-time International Boxing Federation super flyweight champion Jerwin Ancajas, regular IBF at World Boxing Association champion Vic Saludar, Rene Cuarto, Pedro Taduran at Marlon Tapales. (Aivan Episcope)