Boxing sa bilanggoan banhawon ni Bato

Gitinguha karon nga dad-on sa mga bilanggoan ni Bureau of Corrections (BuCor) chief Ronald “Bato” dela Rosa ang sport nga boxing.

Matud ni Dela Rosa nga dili lang kini kabahin sa physical education program sa ahensiya apan gusto usab niyang magdalaug kalibgawan sa mga binilangggo.

“I-revive ko rin ‘yan,” matud dela Rosa, nga nakasinati usab ug boxing kaniadto sa iyang high school ug college niya.

“Actually that’s part of the BuCor’s sports and recreation program. Pwede ‘yun,” dugang pa niya.

Matud ni Dela Rosa, nga nindot tan-awon ang sinukmagay sa manag-atbang nga gang sa sulod sa bilanggoan nga adunay sul-ubong gloves kay sa makita kiji nga mag-away nga adunay dalang mga armas.

Sa nasud nga Thailand popular ang prison boxing diin ang mga inmates maoy mosalmot sa torneyo isip kahabin sa ilang rehabilitation program.