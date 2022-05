Boto para sa kinabukasan

Dumating na ang araw na pinaka-hihintay ng mga Pilipino para pumili ng bagong presidente na magpapatakbo ng bansa sa susunod na anim na taon.

Magiging bahagi ng kasaysayan ang May 9, 2022 dahil pipili ang mga botante ng ika-17 Presidente ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagboto sa iba’t ibang polling precincts sa buong bansa.

Sa loob ng panahon ng kampanya ay maraming mga nasirang relasyon, nasirang pagkakaibigan, mga hindi nagkasundong pamilya at magkakamag-anak dahil sa magkakaibang opinyon at paniniwala sa mga pinapanigang mga kandidato.

Pero sa mismong araw ng halalan ay iisa ang pupuntahan ng lahat ng botante para gamitin ang kanilang karapatang marinig ang boses sa pamamagitan ng paghalal sa kanilang napiling kandidato.

Sa panahon ng kampanya ay naging mainit ang supporters ng mga kandidato lalo na sa mga tumatakbo sa pagka-presidente at bise-presidente at minsan ay lumalagpas na sa limitasyon para lamang maipaglaban at maipagtanggol ang kanilang mga kandidato.

Nabigyan din ng sapat na panahon ang mga kandidato para sila ay marinig at makilatis ng publiko kung ano ang maaaring magawa para sa bansa at sa sambayanan sakaling sila ay pinalad na mailuklok ng mga botante.

Nakita po ng mga tao ang katangian at karakter ng bawat kandidato na siguradong tumatak sa kanilang isipan at magiging basehan kung karapat-dapat ba ang mga ito sa kanilang boto.

Hindi naman po lingid sa mga Pilipino kung paano ang laro sa pulitika, lalo na noong panahon ng kampanya dahil nandiyan ang siraan, batuhan ng putik para lamang lumutang at makakuha ng “pogi” points sa mga tao.

May direktang naninira ng kapwa katunggali, mayroong nangangako na ng mga gagawin na hindi naman ganon kadali kung iisipin, at mayroong mas piniling huwag patulan at pansinin ang pag-atake sa kanya ng mga kalabang kandidato.

Sari-saring karakter at katangian ng mga kandidato ang nasaksihan ng sambayanan sa buong panahon ng kampanya kaya nakakatiyak po akong nakapili na at nakapagdesisyon na ang mga botante kung sino ang kanilang ihahalal sa mismong araw ng eleksiyon.

Gaya nga po ng mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayanang Pilipino, sundin ang konsensiya at higit sa lahat, pag-aralan ang biodata ng mga kandidato lalo na sa mga tumatakbo sa dalawang pinaka-mataas na puwesto.

Hinihikayat ko po ang lahat ng mga rehistradong botante na gamitin ang pagkakataong ito para piliin ang susunod na mga lider na mangangasiwa at magpapatakbo sa bansa sa loob ng anim na taon.

Mahalaga pong ikunsidera ang mga kandidatong may marubdob na interes para sa kaayusan at pagsulong ng bansa at may puso at malasakit sa kapakanan at buhay ng mamamayan.

Ano man ang magiging resulta at sino man ang mananalong kandidato ay isang patunay na mayroong malakas na demokrasya at matatag na Republika ang Pilipinas.

Hangad ko po lamang na sa sandaling makapili ang mga Pilipino ng susunod na magiging lider ng bansa ay manumbalik ang pagkakaisa at iwaksi ang mga hindi naging pagkakaintindihan sa panahon ng eleksiyon para sabay-sabay nating isulong ang magandang bukas para sa bansa at sambayanang Pilipino.

Maaga po tayong pumunta sa mga presinto at bumoto ng mga kandidatong ating napili para sa ating kapakanan at kinabukasan

Pero huwag pa rin po nating kalimutan ang pag-iingat dahil sa nananatiling banta ng COVID-19 kaya mahalagang sundin natin ang ipinaiiral na minimum public health standards–mask, hugas, iwas.

Marami na po ang nakatanggap ng bakuna kaya kumpiyansa po ako na mayorya ng mga botante ay nakakasiguro ng proteksiyon kahit pa inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa polling precincts.

Muli po, bumoto tayo ng naaayon sa ating kunsensiya at napiling kandidato at isipin na ang boto mo ay hindi lamang para sa iyo kundi para sa kinabukasan ng pamilya mo at ng kapwa mo Pilipino.

Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino!