Boto kay Herbert: Maliit pero mabait – Annabelle

Nakakaloka, Dondon (my dear editor), dahil nagkaroon ng bloggers conference si former Quezon City Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista (na kumakandidatong senador ngayon) last Tuesday at inusisa siya kung si Ruffa Gutierrez ba ang ‘beautiful girlfriend’, at nag-dialogue siya na…

“Sige, ganito na lang. Alamin n’yo muna kay Tita Annabelle (Rama) kung ano ang gusto niya para kay Ruffa. Ganoon na lang muna. Kayo na lang muna ang magtanong sa kanya. So after this, puntahan n’yo si Tita Annabelle para malaman n’yo kung ano ang gusto niya para kay Ruffa,” ako tuloy ang kinukulit para sa official statement ni Bisaya, huh!

Pati nga ang isa sa big bosses ng Abante na si Sir Rey Marfil nang makatsikahan ko kahapon ng umaga, kinulit na naman tuloy ako kung sina Bistek at Ruffa na ba talaga?

Naku, parang national issue tuloy ang tungkol diyan.

So, para matahimik na ang lahat at mabalikan nila si Bistek, heto na, kinulit ko kahapon si Bisaya.

Ikinuwento ko sa kanya ang sinabi ni Bistek, kaya hindi puwedeng hindi siya mag-comment.

“Ano ba’ng ibig sabihin ni Herbert sa kung ano ang gusto ko?” paglilinaw ng nanay ni Ruffa sa akin.

“Kung ano’ng gusto mo, meaning, ano ba ang gusto mo sa magiging boyfriend uli ni Ruffa? Puwede ring kung gusto mo ba siya para kay Ruffa,” sagot ko naman.

“Gusto ko si Herbert dahil mabait siya. Guwapo at bright. Medyo maliit lang, pero okey lang.

“Magandang influence si Herbert kay Ruffa. Si Herbert ang nagsabi kay Ruffa na dapat tapusin niya ang college, kaya nag-enroll si Ruffa. Nag-aaral siya online at next year, matatapos na.

“Saka ang sipag ni Ruffa sa pag-aaral. Pati sa paggawa ng homeworks. Tinutulungan siya ni Herbert pati sa pagre-review.

“Alam ko kapag nagpupunta si Herbert kay Ruffa, may dala pang mga libro. Tinutulungan talaga niyang mag-aral si Ruffa.

“Sino ba ang hindi matutuwa.

“Kaya nga kami, nagsu-support talaga sa kandidatura ni Herbert sa pagka-senador!” sey ni Bisaya.

O, ayan ang dialogue ni Bisaya, wala siyang sinasabing may relasyon sina Ruffa at Herbert, huh!

So, dahil napasagot ko na si Bisaya, turn na ni Bistek na tuparin ang pangako niya sa mga kausap niya na saka siya magsasalita kapag nag-comment ang nanay ni Ruffa.

Si Bistek ang lalaki, kaya siya talaga ang dapat kumumpirma kung si Ruffa nga ba ang ‘beautiful girlfriend niya’!