Bossing nilantad sikreto ng masayang buhay

Alagang-alaga ni Bossing Vic Sotto ang kanyang katawan, na hindi nga siya mabisyong tao, at sapat palagi ang kanyang tulog. Pero siyempre, kasabay ng physical health, kailangan nga raw na alagaan din ang mental health.

Marami nga ang nagtatanong kung ano ang sikreto ni Bossing, at palagi siyang malakas, at masaya.

“Bukod sa ating physical health, importante ang mental health, lalo na itong mga pinagdanan natin, hindi nakikita ang kalaban.

“Ako, I try to have a very good outlook. Huwag masyadong stressful ang buhay, na `yung pagiging worry some ng tao, hindi nakakatulong.

“Hanggat maari makontrol mo ang pagwo-worry, o negativity. How? With the help of the family, and more importantly tiwala sa Diyos, na hindi tayo magkukulang sa pagtawag sa Kanya, sa paghingi ng tulong at gabay sa Kanya.

“Isa sa mga paraan `yon para mapangalagaan ang ating mental health.

“Dapat ang outlook mo sa buhay, kung may problema ka, huwag mong problemahin. Madali lang yon, hayaan mo na lang siya. Magkakaroon ng solusyon yan. Pag hindi nagkasolusyon, bahala siya sa buhay niya.

“Yun kasi ang isa sa mga malakas maka-stress sa atin, mga problema. Minsan nagu-overreact lang tayo. Hindi naman mabigat ang problema, pinabibigat natin.

“Kung may mabigat talaga na problema, lahat naman may solusyon. Hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kayang ayusin.

“Maging thankful sa lahat ng blessing. Sa lahat ng bagay, maging thankful tayo sa Panginoon, sa ating family, at sa ating mga kaibigan,” sabi na lang ng host ng Eat Bulaga, at bida sa ‘Daddy’s Gurl.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)