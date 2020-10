Bossing, Daniel agawan sa ‘TikTok King’ title

Mukhang hindi na masosolo ni Daniel Padilla ang ‘TikTok King’ title, na una at mukhang huling beses niyang gagawin sa TikTok account ni Gardo Verzosa.

Sobrang trending nga ang TikTok moment na `yon ni Daniel, na kinaaliwan, kinabaliwan talaga sa social media, na kuha sa shooting nila ng The House Arrest of Us nila ni Kathryn Bernardo.

Anyway, hindi na nga niya masosolo ang title na `yon, dahil mukhang bet itong agawin ni Bossing Vic Sotto. Aba, sobrang benta nga ng TikTok dance ni Bossing na ang may pasimuno ay ang misis niyang si Pauleen Luna, na sinamahan pa ng anak nilang si Baby Tali.

Super tili nga ang mga fan, na may kasamang palakpak, dahil sa ginawa ni Bossing. Isang bagay na ngayon lang niya ipinakita sa publiko, kaya bentang-benta talaga.

“I super love my husband for doing crazy things with me. Shot this “tiktok” for Eat Bulaga’s opening number today! Love you @mzet280,” sabi ni Pauleen.

“PS, My daughter’s fine. The Show Must Go On ang peg ni gurl! Haha!” dugtong pa ni Poleng.

Siyempre, super naaliw ang mga fan, lalo na ang mga kaibigan, kamag-anak nila sa showbiz.

“Wahahahah tito Vic!!” tili ni KC Concepcion.

“Haha! Winner!” sey naman ni Ryan Agoncillo.

“Hahahah that darling is so huggable!” sey naman ni Shaina Magdayao.

Marami pa ngang artista ang nagkomento at naaliw kay Bossing.

So, sige na nga, sino nga ba kina Daniel at Bossing ang karapat-dapat na tawaging TikTok King? O baka puwedeng tie na lang sila? Hahaha! (Dondon Sermino)