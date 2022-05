Boss Emong astig sa Chairman’s Cup

INILAMPASO ni Boss Emong ang mahigpit nitong karibal na si Super Swerte nang magharap sila sa 2022 Philracom Chairman’s Cup nitong Linggo ng hapon sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ipinakita ni Boss Emong ang kanyang husay nang itala nito ang wire-to-wire victory sa 2,000-meter race, kung saan inirehistro nito ang impresibong 2:04.6 na tiyempo.

“Lalong gumaling si Boss Emong, hindi pinaporma si Super Swerte sa largahan pa lang,” saad ni Ricardo Lompot, veteran karerista.

Bakbakan muna sa arangkadahan sina Boss Emong at Super Swerte pero pagdating sa kalagitnaan ng laban ay iniwan na ng winning horse ang hinihingal na karibal.

Nirendahan ni star jockey Jeffrill Tagulao Zarate, nagwagi si Boss Emong nang may dalawang kabayo ang agwat sa nasegundong si Big Lagoon.

Nasikwat ng owner ni Boss Emong ang P1.5M premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Napunta sa second placer na si Big Lagoon ang P562,500 habang P312,500 at P125,000 ang third at fourth na sina Isla Puting Bato at Pangalusian Island, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)