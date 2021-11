Boss Emong aariba sa PCSO Silver Cup

TATLONG malalaking stakes race ang ilalarga ngayong araw ng Linggo sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite kaya naman inaasahang masisiyahan ang mga karerista sa kanilang paglilibang.

Isa sa mga aabangan ng mga karerista ay ang pagkikita ng dalawang kilalang tigasing kabayo sa bansa na sina 2021 Philracom Chairman’s Cup winner Boss Emong at Commissioners Cup champion Super Swerte na sasabak sa PCSO Silver Cup.

Mula sa kuwadra ni horse owner Edward Diokno, sisikapin ni Boss Emong na muling pagulungin si Super Swerte sa event na may distansiyang 1,750 metro at may premyong P2.4M.

Lahi nina Dance City out at Chica Una, tinalo ni Boss Emong si Super Swerte nang magharap sila sa Chairman’s Cup, subalit tiyak na hindi lamang silang dalawa ang markado sa mga karerista, maging sina reigning Presidential Gold Cup champion Pangalusian Island at two-time Sampaguita Stakes race queen Princess Eowyn ay tiyak papatok din.

Ang ibang kalahok ay sina King Tiger, Wonderland, Dewey Boulevard, Son Also Rises, Greatwall, Union Bell at Gusto Mucho.

Ang nasabing event ay inisponsoran ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon at ng Philippine Charity Sweepstakes Office.

Samantala, ang dalawa pang tampok na karera ay ang Philippine Sportswriters Association Cup at 2nd Leg Juvenile Stakes Race. (Elech Dawa)