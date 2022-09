Boses ni Maris ginamit sa Drag Race PH

Kilig to the bones si Maris Racal nang ginamit sa Drag Race Philippines ang kanyang boses sa lip sync ng mga beki contenders dito.

“Oh my God boses ko ‘yan!” reaksyon pa ng dyowa ni Rico Blanco.

May reaction video na ipinost si Maris sa kanyang Instagram kung saan todo tili at hiyaw siya habang pinapanood ang episode na ito.

“Sandale!! Ate Sandali is now a lip sync for your life worthy song? (crying emoji).

“This is a dream come true. I still can’t believe this is real. Thank you Drag Race Philippines!

“Para akong nagkaroon ng RuBadge!!! ayon sa post ni Maris sa IG.

Nag-perform nga ang mga contestant na sina Lady Morgana at Brigiding gamit ang “Ate Sandali” song ni Maris.

“Ayyy!! Sinabi ‘yung pangalan ko!!

“Sobrang fangirl ako ng Drag Race and I can’t believe this is happening,” reaksyon pa nito.

Si Racal mismo ang sumusulat ng kanyang mga kanta kaya super proud siya na may mga tumatangkilik sa kanyang mga obra.

Mapapakinggan sa Spotify ang ilan sa kanyang mga hit songs. (Batuts Lopez)