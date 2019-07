Boris Johnson susunod na UK PM

NAHALAL bilang bagong Conservative leader si Boris Johnson sa isinagawang botohan ng mga miyembro kaya’t siya na rin ang susunod na prime minister ng United Kingdom.

Tinalo ni Johnson si Jeremy Hunt sa botong 92,153 kontra 46,656.

Uupong prime mi­nister ng UK si Johnson ngayong Miyerkoles.

Sa kanyang victory speech, sinabi ng dating alkalde ng London na tutuparin niya ang Brexit, pag-iisahin ang bansa at tatalunin si Jeremy Corbyn, lider ng oposisyon.

“We are going to get Brexit done on 31 October and take advantage of all the opportunities it will bring with a new spirit­ of can do.” saad ni Johnson sa kanyang talumpati sa Queen Elizabeth II centre sa London.

Binati naman ni outgoing prime minis­ter Theresa May si Johnson.