Border control nilatag vs monkeypox

Pinaigting pa ng Pilipinas ang pinaiiral na border control measure kasunod ng banta sa monkeypox virus.

“We have instructed the BOQ (Bureau of Quarantine) to intensify its surveillance of passengers coming from countries with known cases of monkeypox — mainly from central and west Africa,” ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

Nabatid na hinigpitan na rin ang “symptom screening” para sa mga inbound passenger.

Nabatid na inianunsiyo ng DOH nitong Biyernes na wala pa namang kaso ng monkeypox virus na detect na nakapasok sa bansa matapos na maiulat ang ilang kaso sa European countries, gaya ng United States, Canada, and the United Kingdom.

Base sa impormasyon ibinigay ng World Health Organization (WHO), ang monkeypox ay isang viral disease na galing mula sa mga hayop at nanggaling sa tropical rainforest areas ng Central at West Africa.

Ang sintomas nito ay ang pagkakaroon ng lagnat, rashes at namamagang lymph nodes na maaring maging sanhi ng kumplikasyon ng sakit.

Naililipat umano ang monkeypox kalimitan sa pamamagitan ng close contact sa tao o hayop at kahit pa sa kontaminadong bagay.

Samantala, nilinaw ni National task Force Against COVID-19 medical adviser Dr. Ted Herbosa na hindi na bago ang sakit na monkeypox na kumakalat ngayon sa ilang lugar sa Europa.

“Kamag-anak nitong monkeypox ng chicken¬pox, bulutong tubig. Itong monkeypox ay na-detect noong 1958 pa po sa Africa. Kaya ito naging balita ay sapagkat noong isang araw ay may identified 85 cases ng monkeypox sa iba’t ibang bansa,” ani Herbosa. (Juliet de Loza-Cudia/Aileen Taliping)