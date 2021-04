Borboran hahasain mga bagito ng ROS

EXCITED si Mark Borboran na maging mentor ng Youth Brigade ng Rain or Shine.

Sina Javee Mocon, Rey Nambatac at Norbert Torres ang young core ng Elasto-Painters kasama sina veterans James Yap, Beau Belga at Gabe Norwood.

Kinalawit ng Painters si Bradwyn Guinto mula sa trade, hinugot sina Santi Santillan, Franky Johnson, Anton Asistio at Andrei Caracut sa draft noong nakaraang buwan.

Pumasok si Borboran sa PBA bilang 6th pick overall ng Air21 at unang naglaro sa Alaska. “As veterans, we are always ready to guide, teach and share ‘yung mga natutunan namin sa ilang taon na naglalaro kami,” anang 6-foot-4 forward na produkto ng UE Red Warriors. (Vladi Eduarte)