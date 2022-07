Boracay swak sa world’s greatest place ng Time mag

Nagawang makapasok ng Boracay sa listahan ng “world’s greatest places” para sa taong ito.

Kasama ng Boracay ang iba pang nasa listahan ng 50 sa mga pambihira at makaubos-hiningang ganda na mga destinasyon sa mundo. “Paradise reborn” ang naging caption ng Time para sa sikat na isla.

Inilahad ng nasabing American news magazine kung paanong nanumbalik muli ang ganda ng nasabing isla na noo’y binansagan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang “Paradise Lost” or “cesspool”.

Gayunman, matapos itong isara sa mga turista para sa rehabilitasyon at dahil na rin sa pandem­ya, muling nanumbalik ang ganda nito.

“Many of the destinations are charting a path to economic recovery; this year paradise reopens on The Philippines’ Boracay Island, which had been closed for years due to overtourism and then the COVID-19 pandemic,” ayon sa Time.

Sa kasalukuyan, bukas nang muli ang Boracay upang tumanggap ng mga turista kailangan lang ng pagsunod sa mga health protocol.

Bukod sa Boracay, pasok din sa listahan ang 7 destinasyon sa kontinente ng Asya. Ito ang Seoul; Kerala, India; Ahmedabad, India; Trans Bhutan Trail sa Bhutan; Bali, Indonesia; Kyushu Island at Setouchi Islands sa Japan. (Moises Caleon)